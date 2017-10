De ploeg die twee seizoenen geleden nog als kampioen van de Premier League heerste, moet nu vrezen voor degradatie. Dat heeft manager Craig Shakespeare met zijn baan moeten bekopen, Leicester heeft hem op straat gezet.

Vervolg: Shakespeare en Leicester City verbreken huwelijk

De landskampioen van het seizoen 2015/2016 verkeert in noodweer en moet vrezen voor degradatie dit seizoen, hierdoor heeft Leicester City afscheid moeten nemen van manager Craig Shakespeare. De opvolger van Ranieri heeft het hoofd niet boven water te houden en is per direct ontslagen als manager van Leicester City.

Ranieri werd in februari 2017 ontslagen na het kampioensjaar, maar Craig Shakespeare wist de ploeg niet terug op het juiste spoor te krijgen. In de zoektocht naar een nieuwe manager heeft Leicester nog niks losgelaten over een eventuele naam.

Shakespeare en Leicester City verbreken huwelijk

Een korte samenvatting: De ploeg die twee seizoenen geleden nog als kampioen van de Premier League heerste, moet nu vrezen voor degradatie. Dat heeft manager Craig Shakespeare met zijn baan moeten bekopen, Leicester heeft hem op straat gezet..