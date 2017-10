Waar PSV dit seizoen Europees voetbal misliep, waren de meningen verdeeld over de kampioenswaardige ploeg die PSV dit seizoen had. Maar na 8 speelronden staat de ploeg van Cocu stijf bovenaan in de Eredivisie en scoort het erop los.

Oud PSV voorzitter liet in gesprek met VI weten: 'Het gaat me een stap te ver om PSV nu als titelfavoriet te bestempelen. Maar ze zullen goed gaan meedoen en dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. De komst van Hirving Lozano heeft een metamorfose veroorzaakt. Ik vind het echt wonderbaarlijk dat één speler zo bepalend kan zijn in de verandering van een ploeg. Verder ben ik het met Cocu eens dat PSV er nog lang niet is. Ze kwamen met 2-1 achter tegen VVV en dat was niet eens onverdiend. Dat PSV hun duels verder zo dik wint, zegt helaas ook iets over het niveau in Nederland dat omlaag blijft gaan.'

Oefenmeester GertJan Verbeek schat PSV wel in als gedoogde titelkandidaat dit seizoen, 'Voor het seizoen heb ik PSV getipt als misschien wel de belangrijkste kandidaat. Maar de negatieve beeldvorming aan het begin, was wel terecht. Het voetbal zag er niet uit en Europees werden ze uitgeschakeld door een club waar ze nooit van mogen verliezen. Maar er is geen paniek binnen PSV geweest. Het is nog steeds instabiel, maar door de resultaten groeit het vertrouwen en staan ze er goed voor. Voor mij zijn ze nu favoriet. Feyenoord heeft een zwaar programma met de Europese wedstrijden en Ajax heeft met een nieuwe trainer die nieuwe ideeën heeft toch tijd nodig.'

Van Raaij: PSV kanshebber voor titel, maar moet nog veel gebeuren

