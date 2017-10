KNVB legt Jerold Promes drie duels schorsing op

Waar Jerold Promes van VVV Venlo tegen PSV binnen 4 minuten een rode kaart wist te pakken, heeft dinsdag van de tuchtcommissie te horen gekregen dat hij 3 duels is geschorst.

Jerold Promes kreeg in het duel jl zondag met PSV binnen 4 minuten de rode kaart, een korte invalbeurt voor de Venlonaar. De rode kaart levert Jerold Promes een schorsing op van 3 duels (waarvan 1 voorwaardelijk).

Jerold Promes kwam met een gestrekt been in bij Santiago Arias, waar Makkelie een rode kaart toonde. VVV trainer Maurice Steijn was het niet eens met de beslissing en liet weten dat de tackle niet raak was, Volgens mij raakt hij hem niet. Hij komt wel wild in hoor, maar volgens mij raakt hij gewoon de bal. Arias springt er ook overheen. Door het doorrollen van Arias en de reactie van de PSV-spelers - die ik wel begrijp - lijkt het erger. Ik denk als ik het moment zo terug zie, dat geel ook wel volstaat.'

Door de schorsing mist Promes het competitieduel met FC Utrecht en het bekerduel met ADO Den Haag.

