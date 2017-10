Mauricio Pochettino, de oefenmeester van het Engelse Tottenham Hotspur, is van plan om de 'Wenger' van Tottenham te worden. De oefenmeester is niet van plan op korte termijn te vertrekken, en al helemaal niet naar FC Barcelona.

Vervolg: Pochettino: Nooit naar FC Barcelona, wil Wenger van Tottenham worden

De Argentijnse coach Pochettino wil bij Tottenham Hotspur dezelfde rol gaan vervullen als Wenger bij Arsenal, maar een job bij FC Barcelona ambieert de Argentijn in ieder geval niet.

Pochettino, die bezig is aan zijn vierde seizoen bij Tottenham, wil nog jaren blijven in Londen. Waarom een klus bij FC Barcelona voor de Argentijn nooit aan de orde is kon hij niet uitleggen.

Pochettino: Nooit naar FC Barcelona, wil Wenger van Tottenham worden

Een korte samenvatting: Mauricio Pochettino, de oefenmeester van het Engelse Tottenham Hotspur, is van plan om de 'Wenger' van Tottenham te worden. De oefenmeester is niet van plan op korte termijn te vertrekken, en al helemaal niet naar FC Barcelona..