Zweden mag dan ten koste van Nederland de play off ronde hebben gehaald richting het WK van 2018, maar de loting voor de play off ronde is niet mals. De Zweden treffen de Italianen, die achter Spanje tweede werden in de groep.

Vervolg: Zweden stuit op Italië in play off ronde richting WK 2018

De Zweden beginnen het tweeluik met de Italianen met een thuisduel, waarna enkele dagen later naar Italie moet worden afgereist voor het returnduel. In Zwiterland werd dinsdag geloot voor de play off rondes richting het WK, waar de andere duels als Noord-Ierland - Zwitserland, Kroatië - Griekenland en Denemarken - Ierland uit de koker kwamen.

Zweden moest in groep A de Fransen voor zich laten die veel beter waren, maar wisten wel Oranje van zich af te schudden. Tussen 9 en 11 november staan de heenduels op de rol, waar tussen 12 en 14 november de returns worden afgewerkt.

