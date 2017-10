Dijks mag niet met media praten van Ajax

De situatie van linksback Mitchell Dijks bij Ajax wordt eigenlijk steeds schrijnender. In de zomer mocht hij nog weg, maar toen hij bleef werd hij opeens basisspeler. Afgelopen zondag in het duel met Sparta Rotterdam (4-0 winst) zat hij echter op de tribune en maandag deed hij mee als basisspeler bij Jong Ajax.

De 24-jarige Dijks speelde in het competitieduel van Jong Ajax tegen Almere City mee als basisspeler en speelde de volle negentig minuten mee. Na afloop van het met 3-0 gewonnen duel mocht Dijks niet voor de camera verschijnen, zo meldt NH Nieuws. De media wilde graag weten wat Dijks van zijn nieuwe situatie vindt, maar de verdediger mocht dus niet praten.

Jong Ajax-trainer Michael Reiziger snapt dat Dijks teleurgesteld is. 'Dat is natuurlijk wel een stapje terug. Zijn karakter is dusdanig goed dat hij vol voor de wedstrijd gaat en in de training zit, chapeau. Of hij de stap naar het eerste weer kan maken? Dat is niet aan mij om te beslissen. Hij traint hard en gooit zijn ziel en zaligheid erin', aldus Reiziger tegen het medium.

