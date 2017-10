Lazio en de Vrij vinden beer op de weg inzake contractverlenging

Stefan de Vrij en zijn werkgever Lazio Roma hebben allebei de intentie om zich langer aan elkaar te verbinden. Een akkoord in de onderhandelingen is echter nog niet bereikt omwille van de vertrekclausule die Lazio in het contract van de Oranje-international wil laten opnemen.

Het kamp-de Vrij mikt op een minimale vertrekclausule van om en nabij 25 miljoen euro. Lazio zou echter veel meer willen overhouden aan een eventuele verkoop van de verdediger. Door het verschil tussen beide partijen houdt de 25-jarige de Vrij voorlopig al zijn opties open. Niet alleen Lazio is namelijk geïnteresseerd in de diensten van de Oranje-international, ook Liverpool zou oren hebben naar de Vrij.

Het gesteggel tussen beide kampen heeft echter geen invloed op de gemoedstoestand van de ex-Feyenoorder bij de club. ´Ik ben heel gelukkig hier. We zijn in gesprek met de club en ik hoop dat we een akkoord bereiken`, meldt hij aan Lazio Channel. ´Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het is mijn intentie om me te ontwikkelen en te verbeteren en te beste beslissing te nemen voor mijn toekomst`, aldus de Vrij.

Stefan de Vrij speelt sinds medio 2014 voor Lazio Roma. Na een uitstekend WK te hebben gespeeld met het Nederlands elftal werd hij werd uitgeroepen tot beste verdediger van het toernooi.

