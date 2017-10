Zidane lovend over tegenstander: ´Een erg complete speler`

Aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur is Zinedine Zidane, trainer van de Spaanse recordkampioen, beducht voor de spits van Tottenham, Harry Kane. Hij beschrijft de Engelsman als ´een erg complete speler`, zo citeert Sky Sports.

Kane is de groepsfase van de Champions League uitstekend begonnen. In de eerste twee wedstrijden trof de 24-jarige aanvalsleider van de Londenaren maar liefst vijf keer doel. Dat aantal maakte hem topscorer van het miljardenbal, een statistiek die ook Zidane niet is ontgaan. ´Hij is van fundamenteel belang voor Tottenham en een erg goede speler in elk aspect van het spel. Maar het beste aan hem is dat hij altijd loert op het doelpunt,` aldus de 45-jarige oefenmeester. ´Hij is een erg complete speler ook al lijkt het niet altijd zo, maar hij komt altijd tevoorschijn als het nodig is.`

Geruchten in Spanje deden de ronde dat Real Madrid een oogje zou hebben op de spits van Tottenham. ZIdane laat echter niet blijken muziek te zien in de Engelse international. ´Ik weet niet wat er gaat gebeuren in toekomst`, aldus de Fransman.

Bij Tottenham Hotspur is dit seizoen Fernando Llorente stand-in voor Harry Kane. De 32-jarige spits kwam in de zomer over van Swansea City en heeft in zijn rijke carrière goede ervaringen opgedaan tegen Real Madrid. Als speler van Athletic de Bilbao, Juventus en Sevilla wist hij al het doel tegen Los Merengues te vinden. Derhalve denkt de Spaanse spits dat er kansen liggen voor de Londenaren.

´We beschikken over hele goede spelers en we hebben met Harry Kane een speler die momenteel alles wat hij aanraakt in een doelpunt verandert.`, vertelt Llorente in gesprek met de Spaanse krant Marca. De aanvaller vindt dat Spurs niet veel meer onderdoet voor ploegen uit de Europese top. ´Er is niet veel verschil meer tussen de Europese topteams en ik reken Tottenham daar ook bij.`

Desondanks is Llorente zch bewust van de kwaliteiten van Real Madrid. ´Je moet hun beste spelers onder controle zien te houden. Je kunt hen niet zomaar de bal afpakken want ze zijn veel beter in balbezit dan de meeste teams. En als ze bal niet hebben, dan zijn ze nog steeds erg gevaarlijk in de counter. Madrid kan je afslachten, maar je krijgt altijd een kans`, sluit hij af.

Beide ploegen behaalden zes punten uit de hun eerste twee wedstrijden. Dinsdag om 20:45 uur kan in het Estadio Santiago Bernabeu een van de twee clubs alvast een voorschot nemen op de volgende ronde.

