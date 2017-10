Ondanks dat FC Barcelona uitstekend is begonnen aan het huidige seizoen, lijkt het binnen de kleedkamer van de Azulgrana allesbehalve koek en ei te zijn. Aanvaller Pablo Alcácer is volgens Diario Gol op zijn zachtst gezegd uitermate ontevreden over zijn rol binnen het team en wil vertrekken.

Vervolg: Uit de gratie geraakte linksbuiten op ramkoers bij Barcelona

Alcácer is volgens het medium razend over de geringe speeltijd die hij dit seizoen van trainer Ernesto Valverde krijgt. De coach zou voor het begin van het seizoen de linksbuiten een belangrijke rol binnen het elftal hebben toegezegd. Tot nu toe is daar helemaal niks van te merken. De 24-jarige oud-speler van Valencia mag zich tegenwoordig al gelukkig prijzen bij een plaats in de wedstrijdselectie van FC Barcelona. Zijn laatste minuten in de competitie maakte hij in augustus, toen hij in de tweede speelronde tegen Alaves als invaller werd ingebracht.

Alcácer werd medio 2016 toegevoegd aan de selectie van de Catalanen. Het vorige seizoen werd vooral beschouwd als een gewenningsjaar, waarin de Spaans international zich het spel van de toenmalig trainer Luis Enrique eigen moest maken. Vol vertrouwen en hoop richtte hij zich op dit seizoen. Die hoop werd nog eens flink aangewakkerd met het vertek van directe concurrent Neymar naar Paris Saint Germain. Al snel liep dat vertrouwen een deuk op toen FC Barcelona Ousmane Dembélé aantrok, waardoor Alcácer werd gedegradeerd tot vierde keus, achter de onomstreden Messi en Suarez. Een ernstige blessure bij de Fransman leek voor Alcácer toch gunstig uit te komen. Niets bleek minder waar: zijn aandeel in de competitie bleef beperkt tot slechts 115 minuten.

De aanvaller neemt volgens Diario Gol geen genoegen meer met een bijrol zoals vorig seizoen en wil vertrekken. De aanvoerders Andres Iniesta en Lionel Messi zijn op de hoogte van de frustratie van hun collega en hebben hem geadviseerd zijn geduld te bewaren en af te wachten wat er in de winterstop kan gebeuren. Mocht er interesse zijn voor Alcácer, dan zouden zowel speler als club geen seconde twijfelen om uit elkaar te gaan.

