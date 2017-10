Ronaldo dringt aan op komst nieuwe keeper

Cristiano Ronaldo doet op het veld van het Estadio Stantiago Bernabeu al jaren van zich spreken. Bovenin zou hij bij Real Madrid echter ook nadrukkelijk aanwezig zijn. Zo zou hij de clubleiding hebben aangespoord tot het halen van een nieuwe doelman.

De keeper die de Portugees zou hebben voorgesteld als versterking zou David de Gea zijn, meldt Diario Gol. De keeper van Manchester United werd in 2011 aangetrokken als opvolger van Edwin van der Sar en is altijd van grote waarde geweest voor de club. Een transfer van de Gea naar Madrid leek in de zomer van 2015 al in de maak, maar een defecte faxapparaat gooide toen roet in het eten, waarna Keyor Navas het vertrouwen kreeg als vaste doelman.

De Portugees vindt volgens het medium dat de kwaliteit in het doel te laag is en dat dat de voornaamste oorzaak is dat Los Blancos vooralsnog niet het niveau van vorig seizoen haalt. Volgens Ronaldo krijgen de Madrilenen te gemakkelijk doelpunten tegen en doet de club, wat de keepers betreft, onder voor andere Europese topclubs zoals FC Barcelona en Chelsea. De sterspeler zou een keeper in het doel willen die wedstrijden beslist en die punten voor het team pakt, aldus Diario Gol. Mocht David de Gea niet haalbaar zijn, dan zou Reals topscorer aller tijden heil zien in Marc-Andre Ter Stegen en Thibault Courtois als geschikte doelverdedigers.

Real Madrid bezet in La Primera Divsión de derde plaats en moest in acht wedstrijden zeven doelpunten slikken.

