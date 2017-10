Immobile goud waard voor Lazio met ongekende scoringsdrift

Dit seizoen is voor Ciro Immobile een geweldig seizoen, de spits van Lazio heeft dit seizoen nog geen uur nodig om een goal te maken.

Tot op heden vond Ciro Immobile al 11 keer het net in de Serie A, waaronder twee keer tegen recordkampioen Juventus (afgelopen zondag red.) Niet gek dat de spits eerder in de Super Copa ook al twee keer trefzeker tegen de Oude Dame. Ook tegen Vitesse in de Europa League scoorde de goalgetter al twee keer, wat inhoudt dat de teller op 15 in totaal staat in 876 minuten.

Icardi en Dybale wisten ook al genoeg te scoren voor Lazio, waar Icardi al op 9 treffers staat en Dybale op 10. Dries Mertens en Edin Dzeko en volgen met 7 treffers.

Alleen Radamel Falcao van AS Monaco wist er meer te maken in de Europese competitie, 12 goals in 8 duels in de Franse Ligue1. De Colombiaan heeft 78 minuten nodig om tot scoren te komen. Lionel Messi staat ook op 11 treffers en heeft slechts 79 minuten nodig om tot scoren te komen.

