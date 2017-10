De Mexicaan Hirving Lozano heeft maandag na het gewonnen duel met VVV de individuele training hervat bij PSV, dit met een ingepakte elleboog.

Vervolg: Lozano terug op trainingsveld PSV met ingepakte elleboog

De Mexicaan heeft individueel de training maandag afgewerkt, waarna hij later deze week weer bij de selectie van Cocu zal aansluiten. Gehoopt was dat de Mexicaan afgelopen zondag tegen VVV van de partij kon zijn, maar de middenvelder had nog teveel last van zijn elleboog.

Maandag hervatte de middenvelder zijn individuele training met een ingepakte elleboog. Met zes treffers is de Mexicaan dit seizoen samen met Jurgen Locadia de clubtopscorer van PSV en van de Eredivisie.

Volgende week kan Hirving Lozano weer bij de selectie worden gevoegd, dit wanneer PSV thuis speelt tegen Heracles Almelo en de Klassieker later die middag wordt gespeeld.

Lozano terug op trainingsveld PSV met ingepakte elleboog

Een korte samenvatting: De Mexicaan Hirving Lozano heeft maandag na het gewonnen duel met VVV de individuele training hervat bij PSV, dit met een ingepakte elleboog..