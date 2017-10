Huwelijk tussen Man. United en Mourinho staat op punt van verbreken

Tot op heden heeft Jose Mourinho het goed voor elkaar bij Manchester United, maar de Portugees lijkt op een vertrek te azen bij The Red Devils zo lijkt.

Waar Mourinho nog een doorlopend contract heeft tot medio 2019, leek The Sun vorige week nog te melden dat de Portugees binnenkort een nieuw vijfjarig contract zal ondertekenen bij United.

The Daily Record meldt echter dat Woodward en Mourinho een bekoelde situatie hebben en dat een scheiding nabij is. De Portugees baalt van bureaucratie en de inefficiënte organisatie van de club, ook het feit dat de club niet slagvaardig genoeg is geweest op de transfermarkt afgelopen zomer.

Er lijkt dan ook geen enkele intentie om het contract te verlengen, contact tussen Mourinho en het bestuur is er dan ook absoluut niet geweest. In gesprek met Telefoot laat de Portugees weten: 'Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik nog steeds een trainer met zorgen, ambities en wensen ben.'

of PSG een rol speelt in zijn keuze? 'Mijn zoon, die in Londen woont, besloot om niet naar een wedstrijd van Manchester te gaan kijken, maar hij ging naar Parijs. Omdat PSG iets speciaals heeft: magie, veel kwaliteit en een jeugdige ploeg. Het is er fantastisch.'

