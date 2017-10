Waar Feyenoord zaterdag tegen PEC Zwolle opnieuw twee dure punten morste, kwam het niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen PEC Zwolle.

Vervolg: Feyenoorder Amrabat geirriteerd na doelpuntloze remise tegen PEC

Rechtsback Sofyan Amrabat was na afloop zichtbaar geirriteerd na de puntenmorsing in de eigen Rotterdamse Kuip. Voor Feyenoord opnieuw een puntenmorsing in een thuisduel, waar het laatste thuisduel tegen NAC ook al niet voor een overwinning zorgde. De sfeer in het kleedlokaal was dan ook alles behalve goed te noemen.

'Iedereen was ontzettend teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk. Dat moet natuurlijk ook,' aldus een zichtbaar teleurgestelde Amrabat tegenover de verzamelde pers. 'De eerste helft was heel slecht. Ik denk dat de tweede helft niet inspiratieloos was. Het was denk ik nog niet genoeg, maar we creëerden zat kansen. Het laatste is het afmaken van de kansen. Als je dat doet dan win je gewoon met 2 of 3-0.'

Voor Feyenoord komt er een loodzware week aan, met woensdag het Champions League treffen met Shakhtar en zondag het duel tegen Ajax. 'We gaan ons hetzelfde voorbereiden op Shakhtar als op iedere wedstrijd. Niets speciaals, niets anders.' Amrabat houdt vertrouwen in een goede afloop deze week. 'Ik denk dat we vorige week hebben laten zien hoe goed we kunnen voetballen.'

Over de situatie van het Nederlands Elftal wilde de rechtback niet spreken en liep weg.

Feyenoorder Amrabat geirriteerd na doelpuntloze remise tegen PEC

Een korte samenvatting: Waar Feyenoord zaterdag tegen PEC Zwolle opnieuw twee dure punten morste, kwam het niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen PEC Zwolle..