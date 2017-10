Willem II heeft zondag de tweede zege van dit seizoen weten te boeken, in de degradatiekraker tegen FC Twente werd het 3-1 voor de Tilbugers.

Vervolg: Fran Sol met twee treffers grote man bij zege Willem II op FC Twente

Mede dankzijn uitblinker Fran Sol heeft Willem II een zege overgehouden aan het duel met FC Twente. Waar de Tilburgers als hekkensluiter aan het duel begonnen, was daar niets van terug te zien tegen de Tukkers. De Spaanse spits Fran Sol kreeg de beste kansen, maar had in het begin zijn vizier niet op scherp.

Maar vijf minuten voor de rust werd het zelfs 0-1 voor de bezoekers, Sol veroorzaakte een strafschop waardoor Assaidi de trekker overhaalde vanaf de stip. Maar nog in de blessuretijd voor rust wist Sol de gelijkmaker binnen te koppen uit een corner.

Na rust was Sol opnieuw goud waard, een inzet van Ismail Azzaoui werd geparreerd, maar Sol wist de rebound wel te benutten. De rest van de tweede helft wist Willem II niet de club uit Enschede onder druk te zetten en kregen de bezoekers de beste kansen. Maar in de blessuretijd maakte Sol zijn tweede van de middag en de derde van Willem II.

Door de zege is Willem II nu van de laatste plaats af, die wordt nu overgedragen aan Sparta Rotterdam wat met 4-0 verloor van Ajax dit weekend.

