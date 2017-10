Everton speelde na de interlandperiode met 1-1 gelijk tegen Brighton, hierdoor blijft de ploeg uit Liverpool onderin de Premier League bungelen.

Ondanks de slechte resultaten is Ronald Koeman niet gek te krijgen en houdt de Nederlander het hoofd koel. De Nederlandse manager is wel wat druk gewend in de Engelse Premier League.

Tegenover Sky laat Koeman weten: 'Gelukkig hebben we nog een punt gepakt, Ik denk ook dat wij recht hadden op dat punt, we waren het sterkere team. We waren goed in balbezit, maar misschien hadden we meer moeten creëren.'

'Na de 1-0 toonden we karakter, we hadden misschien zelfs de volle buit moeten grijpen', ging de manager verder. 'We zitten in een lastige situatie, maar we komen eruit en hebben er vandaag hard voor geknokt.' Volgens Koeman had Everton zelfs recht op nog een strafschop na een overtreding op Gylfi Sigurdsson. 'We klagen niet, de scheidsrechter heeft het goed gedaan.'

Ondanks de vele investeringen die Koeman heet mogen doen afgelopen zomer, loopt het nog steeds niet bij Everton. De Nederlander staat onder druk en weet dat het beter moet, maar gek krijgen ze hem niet. ''Mijn gehele voetbalcarrière bestaat uit druk. Als er geen druk is van buitenaf, dan leg ik het mezelf wel op.'

Donderdag wacht het Franse Olympique Lyon in de Europa League derde speelronde.

Koeman: Ik leef al heel mijn leven met die druk

