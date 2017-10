PSV kende een onnodige moeilijke eerste helft in de Koel tegen VVV Venlo, waar het met een gelijkspel ging rusten.

Vervolg: Cocu: 'Twee tegengoals waren zuur, Isimat gaat aan tand worden gevoeld'

Vooral de twee tegengoals doen Cocu minder tevreden stemmen na de royale 2-5 zege in de Koel. 'De uitslag klinkt eenvoudiger dan dat het was. We waren er zelf debet aan dat het een zware middag is geweest.'

PSV kwam direct in de tweede helft zelfs even op achterstand toen Isimat opnieuw vasthield in de eigen zestien en VVV een penalty verschafte. 'Een terechte strafschop. Hij hield vast, daar moet stevig over gesproken worden. Daarvoor hadden we net de organisatie hersteld. Steven (Bergwijn, red.) voerde zijn taak ook niet goed uit, waardoor er een voorzet kwam. In de tweede helft stopte Marco van Ginkel met het volgen van zijn man, waardoor de 2-1 viel. Toen hadden we een paar minuten nodig om weer in het spel te komen, maar na de 2-2 kreeg ik weer vertrouwen.'

Debuut Mauro Jr.

Mauro Jr. mocht in de tweede helft zijn debuut maakte en betaalde dit direct terug met de 2-4 voor de rekening te nemen. Cocu is vol lof over de jongeling, 'Een superprof. Hij spreekt ook Engels, waardoor hij zich verstaanbaar kan maken in de kleedkamer. Het is een jongen met veel werklust die ook technisch vaardig is. Hij heeft ook een geweldig linkerbeen. In deze wedstrijd hadden we zo'n type speler nodig.'

Kampioenschap, nee dat is te vroeg

PSV heeft een royale voorsprong op achtervolgers Ajax en Feyenoord van 5 punten, en dat met de Klassieker in zicht volgende week hebben de Eindhovenaren prima zaken gedaan. 'Of we al als een kampioen spelen? Nee, daarvoor geven we de tegenstander te veel ruimte om weer in de wedstrijd te komen. Als we serieus om de titel mee willen doen, moet dat eruit.'

