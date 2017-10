Het was aan de kant van Vitesse een gedrocht van een wedstrijd, Heracles Almelo had alle kansen maar ronde telkens niet goed af of stuitte op de perfecte reddingen van keeper Remko Pasveer. Een enerverende wedstrijd mag het dan ook wel genoemd worden.

Vervolg: Vitesse speelt matig maar gaat toch met punt naar huis

Direct al na de aftrap is het Heracles die voor de goal gaan: Pasveer houdt de club al een paar keer op de been en als er vervolgens gecounterd moet worden ben je bij Vitesse ook niet bij de verkeerde. Een mooie voorzet die uit deze counter komt valt mooi voor spits Tim Matavz maar die verzuimd het om Vitesse op 0-1 te zetten.

Vervolgens gaan weer alle kansen naar Vitesse en is telkens één man belangrijk: Pasveer houdt de Arnhemmers wederom staande met goed uitkomen en goed positiespel.

Na een half uur spelen krijgen we ook weer moois te zien van Brahim Darri aan de kant van Heracles, de speler kapt enkele spelers uit en haalt vervolgens van ruim twintig meter uit maar ziet zijn kanonskogel gestopt worden door, jawel, Pasveer. De 33-jarige keeper lijkt de pot van zijn leven te spelen.

Enkele minuten na de topkans van Darri is het dan de beurt aan ploeggenoot Brandley Kuwas, Kuwas legt de bal mooi op Heraclied Reuven Niemeijer maar die raakt de bal helemaal verkeerd en weet dus zijn club niet aan een voorsprong te helpen. Darri heeft vervolgens nog een paar mooie acties maar ook hij krijgt de bal er voor de rust niet meer in. Heracles speelt beduidend beter dan Vitesse.

In de tweede helft is aan het begin de hoofdrol opeens voor Vitesse via onder meer Navarone Foor, Foor legt de bal klaar voor Matavz maar die weet daar geen raad mee en volgt er dus geen goal, Bram Castro weet op tijd in te grijpen. Na een mislukte aanval van Vitesse gaat Heracles direct vol in de aanval alleen wordt deze al vrij snel gestopt aan de zijkant door een hamstringblessure van Darri: de speler gaat er direct af en lijkt een aantal weken uitgeschakeld, een domper voor coach John Stegeman.

En dan is het na ruim een uur spelen dus nog altijd 0-0 in de subtop-derby. Dan is daar opeens invaller Kristoffer Peterson aan de kant van Heracles die de bal er fraai inkopt op een wereldassist van Kuwas. Het is verdiend 1-0 voor Heracles. Vervolgens krijgen de Heraclieden de uitgelezen kans op een 2-0 maar is Pasveer oog in oog met Vincent Vermeij de reddende engel: hij pakt de bal en zorgt ervoor dat Heracles niet op 2-0 komt, tevens pakt de keeper de bal nog eens zo fraai dat er niet eens getwijfeld wordt over een overtreding. Vitesse ruikt dus nog hoop en uiteindelijk wordt het ook nog eens werkelijkheid: een pass van Luc Castaignos komt terecht bij Thomas Bruns, na wat gepruts valt die bal perfect voor Bryan Linssen die laag in de hoek Vitesse naar een remise schiet. Linssen, die een verleden heeft als Heracles-speler, juicht bescheiden. De eindstand is 1-1.

