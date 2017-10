Nick Viergever vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Ajax. Dat zegt de speler tegen De Telegraaf. Het lijkt de verdediger nog steeds heel diep te zitten dat hem deze zomer een transfer richting Bayer Leverkusen door de neus is geboord.

Vervolg: Viergever na dit seizoen gratis weg bij Ajax

Viergever was vorig seizoen belangrijk in het team wat de UEFA Europa League-finale haalde, toch kon de speler nog niet rekenen op een contractverlenging, dat samen met de transfer is nu de dus de druppel en de speler heeft dan ook besloten te vertrekken in de komende zomerperiode.

Viergever had gehoopt de afgelopen zomer weg te kunnen, diverse clubs wilden hem wel hebben maar vooral aan de kant bij Ajax werd er niet fijn meegewerkt. De 28-jarige had graag nog een mooie stap gemaakt. Hij zegt echter geen wrok te koesteren tegen Ajax.

Toch is de Ajacied direct ook duidelijk over al eerder 'verdwijnen' uit de selectie: ‘Ik ga me niet ziekmelden.’ Zei de verdediger eerder ook al. Hij wil dus dit seizoen nog alles geven bij Ajax en dan door de voordeur vertrekken.

Viergever na dit seizoen gratis weg bij Ajax

Een korte samenvatting: Nick Viergever vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Ajax. Dat zegt de speler tegen De Telegraaf. Het lijkt de verdediger nog steeds heel diep te zitten dat hem deze zomer een transfer richting Bayer Leverkusen door de neus is geboord..