Marco Silva, Harry the Hornet en het sprookje van Vicarage Road

Deze titel klinkt wellicht als een bizar sciencefiction verhaal, Marco Silva en Harry the Hornet als slechteriken en Vicarage Road als een soort bestemming. Toch zijn het allemaal echte namen: bij Watford kennen ze deze namen als geen ander.

En wie deze Marco Silva is? Dat is de coach. De 40-jarige Portugees is inmiddels al enkele jaren coach in de voetballerij bij onder meer Estoril Praia in Portugal, Sporting Lissabon in hetzelfde land en ook nog clubs als Hull City als voorganger van Leonid Slutskiy en Olympiacos. En bijna overal waar Silva kwam, volgde een succesverhaal. De coach bracht motivatie en trofeeën. Silva is sinds de zomer van 2017 coach van Watford en dat is sinds het begin van de Premier League al een geweldige samenwerking. Elke week langs de lijn met mascotte Harry the Hornet in het mooie Watford-stadion Vicarage Road.

Nieuwe aanwinsten

Silva staat bekend om zijn totaal andere tactieken dan de voorganger, zo deed hij dit ook weer bij Watford met diverse miljoenenaankopen zoals Richarlison – die bijna van Ajax was – en Andre Gray. Deze twee kostten de club al ruim dertig miljoen euro. Zo werden er ook nog andere namen gehaald: Marvin Zeegelaar, Will Hughes en Tom Cleverley. Een fraaie prestatie van de club.

En Silva liet direct vanaf het begin al zien wie hij was met de nieuwe spelers: gelijke spelen tegen grootmachten en lekkere zeges tegen minderheden en subtoppers. Alleen tegen Manchester City werd de club finaal het bos in gespeeld maar dat vergeven we hem: coach Pep Guardiola van City gaat namelijk vol voor de titel en vernederd elke week een andere club om dit te bereiken.

Europa lonkt

En het mooie van Silva is dat hij met subtoppers gewoon het onmogelijke bereikt: de club speelde zaterdag tegen Arsenal en won met 2-1. Het heeft na acht wedstrijden vier keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en maar één keer verloren. Een solide vierde plaats met twee punten voorsprong op Chelsea is nu een feit. De komende wedstrijden voor Watford? Chelsea, Stoke City en Everton. Makkie, toch?

