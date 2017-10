Atlético Madrid weet Barcelona in kraker in toom te houden

FC Barcelona heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen punten gemorst. In het gloednieuwe Estadio Wanda Metropolitano bleef de ploeg van Ernesto Valverde tegen Atlético Madrid steken op een 1-1 gelijkspel.

Barça liet er geen gras over groeien om de offensieve intenties kenbaar te maken. Al na dertig seconden wurmde Lionel Messi zich op aangeven van Luís Suarez tussen een mêlé van Atlético-spelers, om de bal vervolgens in het zijnet te prikken. Nog voor de kaap van tien minuten werd bereikt, nam de thuisploeg aan de hand van Antoine Griezmann het heft in handen. Een hard schot in de korte hoek kon nog ternauwernood gekeerd worden door Marc-Andre Ter Stegen en bij een een-op-eenduel tussen de spits en de keeper, kwam de Duitser opnieuw als winnaar uit de strijd. Het doelpunt van Atlético kon niet uitblijven en na twintig minuten viel de 1-0 dan ook. Een prachtig schot van Saul Niguez verdween laag in de verre hoek achter de kansloze Ter Stegen. Atlético mocht van geluk spreken dat het ging rusten met elf man nadat aanvoerder Gabi, met geel op zak, op de rand van het strafschopgebied een duidelijke overtreding beging op de aanstormende Messi. De arbiter besloot geen penalty, noch kaart toe te kennen.

In het tweede bedrijf gingen de Azulgrana naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Met name Luis Suarez en Lionel Messi waren bij vlagen een plaag voor de Madrileense defensie. De Uruguyaan schoot spijkerhard op de handen van Oblak en een prachtige vrije trap van Messi spatte uiteen op de paal. Atlético kwam er niet meer aan te pas en de gelijkmaker leek onvermijdelijk. Messi schoot rakelings naast en Suarez werd na een goede actie van Deulofeu afgestopt door Oblak. In de 82e minuut was het alsnog raak. Een voorzet van Sergi Roberto werd via de grond binnengekopt door Luis Suarez, die uitstekend positie koos tussen Juanfran en Savic. De spits van Barcelona had ook de winnende kunnen maken, maar kwam een teenlengte tekort om de voorzet van André Gomes tot doelpunt te kunnen promoveren. Derhalve bleef het gelijk in Madrid. Een uitlslag waar Atleti niet rouwig om zal zijn.

Door de remise nadert Real Madrid FC Barcelona tot op vijf punten. De formatie van Zinedine Zidane won eerder op de avond al van Getafe met 1-2. Atletico Madrid bezet de derde plaats en staat zes punten achter Barça.

