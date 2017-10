Feyenoord heeft tijdens de achtste speelronde van de eredivisie opnieuw punten gemorst in de strijd om de bovenste plaatsen. In Rotterdam-Zuid wist het team van Giovanni van Bronckhorst, na de 0-2 nederlaag tegen NAC Breda in de laatste thuiswedstrijd, dit keer ook niet te winnen van PEC Zwolle: 0-0.

Vervolg: Feyenoord loopt opnieuw averij op in thuiswedstrijd

Van Bronckhorst begon zonder echte spits aan het duel met de Zwollenaren. Nicolai Jörgensen, die na een hamstringblessure weer beschikbaar was, begon op de bank, evenals stand-in Michiel Kramer. In een tamme eerste helft wist Feyenoord niet te overtuigen. Het enige noemenswaardige feit was het uitvallen van Renato Tapia in de 21e minuut. Waar eerder dit seizoen Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden al geblesseerd uitvielen, is de Peruviaan de derde centrale verdediger die Feyenoord ziet wegvallen. Daartegenover staat de terugkeer van Sven van Beek, die na maandenlang blessureleed naast Jeremiah St. Juste noodgedwongen de honneurs waarnam.

Bij een 0-0 ruststand, wist de thuisploeg dat het in de tweede helft uit een ander vaatije moest tappen. Een kopbal van Van Beek en een gevaarlijke voorzet van Steven Berghuis die aan alles en iedereen voorbij ging, onderstreepte de dadendrang van de Rotterdammers in het tweede bedrijf. Toen na een uur nog altijd de brilstand op het scorebord stond, bracht Giovanni van Bronckhorst zijn geheime wapen in de persoon van Jörgensen in het veld, ten faveure van Jean-Paul Boëtius. De Deen liet zich meteen zien met een goede actie en dito schot, dat op de paal belandde. PEC Zwolle overleefde aanval na aanval en wist naarmate de tweede helft vorderde dat een remise het maximaal haalbare was. Jens Toornstra kreeg nog een enorme kans, maar ook hij wist Diederik Boer niet te verschalken.

De Stadionclub gaat komende week zodoende met een kater richting het Champions League-treffen met Shakhtar Donetsk .Voor de Rotterdammers zijn de komende weken, de weken van de waarheid. Tegen de Oekraïners mag men niet verliezen om het geloof in Europese overwintering intact te houden en enkele dagen later wacht in de eredivisie de Klassieker tegen Ajax. Feyenoord zal in eigen stadion moeten afrekenen met de Amsterdammers om niet te ver achterop te raken bij koploper PSV.

