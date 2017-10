Ajax wint met gemak van helpend Sparta

Ajax heeft na de klinkende 4-0 overwinning tegen sc Heerenveen in de vorige competitiewedstrijd, opnieuw een vierklapper geboekt in de eredivisie. Dit keert moest Sparta, mede door twee eigen doelpunten, eraan geloven. Zodoende tankte Ajax vertrouwen in aanloop naar de Klassieker, die volgend weekend op de rol staat.

Ajax ging voortvarend van start tegen de ploeg van Alex Pastoor. Klaas-Jan Huntelaar, die weer de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg, had het vizier bij een aantal mogelijkheden echter niet op scherp staan. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam ook Sparta gevaarlijk in de buurt van het vijandelijke doel. André Onana moest een schot van Loris Brogno lossen, waarna de vlag omhoog ging voor buitenspel. Daarnaast moest Joel Veltman een slim hakje van de 18-jarge Deroy blokken. Ajax werd nog gevaarlijk via een schot van Hakim Ziyech en een kopbal van Matthijs de Ligt, maar Sparta bleef zonder veel moeite overeind.Waar de Ajacieden moeite hadden om de bal achter Roy Kortsmit te krijgen, hielpen de bezoekers de thuisploeg een handje. Een corner van Schöne werd door middenvelder Ryan Sanusi in eigen doel gewerkt: 1-0.

Het eigen doelpunt werkte na rust als doping voor de Amsterdammers. De ploeg van Marcel Keizer kreeg dotten van kansen via Huntelaar en Wöber, maar Kortsmit hield Sparta in de wedstrijd. In de 64e minuut moest Kortsmit toch weer kapituleren, en opnieuw was een ploeggenoot daar debet aan. Een schot van David Neres ging via verdediger Sherel Floranus in het doel. Amper tien minuten later konden de Spartanen definitief fluiten naar een eventueel punt in de Johan Cruijff Arena. Dit keer kwam het doelpunt volledig op het conto van David Neres, die de bal fantastisch in het dak van het doel joeg. Sparta kwam er niet meer aan te pas en kreeg een kwartier voor tijd ook nog de 4-0 om de oren. Een afstandschot van Ziyech ging via de rug van Amin Younes tegen de touwen. In blessuretijd had ook nog de 5-0 kunnen vallen, maar Kasper Dolberg bevestige zijn huidige vorm door een penalty te missen.

Ajax klimt door de overwinning naar de tweede plaats in de eredivisie en kan volgende week in de Kuip de mindere fase van eind september helemaal wegspoelen. Sparta verkeert na zijn vierde achtereenvolgende nederlaag in zwaar weer. De Rotterdammers staan voorlaatste en kunnen morgen bij winst van Willem II zelfs hekkensluiter worden.

