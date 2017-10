Luxeproblemen bij Ajax in aanloop naar duel met Feyenoord

Ajax-trainer Marcel Keizer heeft in aanloop naar de Klassieker tegen Feyenoord van volgende week een fitte selectie. Dit zorgt voor de nodige luxeproblemen en dat bleek zaterdagavond ook in het competitieduel met Sparta Rotterdam (4-0 zege). Diverse potentiële basisspelers zaten namelijk op de bank.

Voor Mitchell Dijks was zelfs geen plek op de bank en hij zat daardoor op de tribune. Verder maakte Daley Sinkgraven zijn rentree na blessureleed. Voor Keizer is het goed nieuws. ‘Het is nu zo dat de selectie helemaal fit is. Alleen Benjamin van Leer ontbrak, maar die sluit deze week ook weer aan. De concurrentie wordt groter…’, zegt Keizer tegen de NOS.





‘Ik liet drie jongens (Siem de Jong, Kasper Dolberg en Daley Sinkgraven red.) invallen, maar er zaten er ook nog drie, vier op de bank die kwaad waren dat ze er niet inkwamen. En dat wil je als trainer’, vervolgde Keizer, die daarmee doelde op onder meer Justin Kluivert, Vaclav Cerny, Frenkie de Jong en Luis Orejuela. Dat viertal hoeft zich echter geen zorgen te maken, want Keizer heeft zijn basisformatie nog niet helemaal rond.





‘Wij zijn nog niet klaar. Niemand kan met een gerust hart de training afwerken. We moeten aan de slag en dit is alleen maar goed’, aldus Keizer, die volgende week zondag met Ajax in De Kuip de topper tegen Feyenoord speelt. In dat duel zal Ajax beter de kansen moeten benutten. Tegen Sparta werd er weliswaar vier keer gescoord, maar in de afwerkingen kan het beter volgens Keizer. ‘We maken er vier en we creëren nog meer kansen. Dus ik ben tevreden, maar dat is tegelijkertijd een minpuntje. We hebben zat kansen gecreëerd. Het is iets wat ons nog zorgen baart.’

