Louis van Gaal was zaterdag in Liverpool bij de Engelse kraker tussen Liverpool en zijn oude club Manchester United (0-0). In de catacomben trof Van Gaal United-manager José Mourinho, die Van Gaal in 2016 opvolgde in Manchester. Beide grootheden in het voetbal lagen eerder met elkaar in de clinch, maar zaterdag was er toch een omhelsing.

Vervolg: Van Gaal over Mourinho: Hij is een sympathieke man

‘Opmerkelijk hé? Hij is in principe ook een heel sympathieke man. Dat was hij al toen hij assistent was en ook als tegenstander. Hij laat zich alleen nog weleens gaan tegenover de media’, zei Van Gaal, die als analist fungeerde bij Ziggo Sport. Mourinho, die eerder assistent was van Van Gaal bij FC Barcelona, noemde Van Gaal ‘Mister’ en liet Van Gaal weten dat hij voor of na de wedstrijd van harte welkom was om langs te komen.





‘De manier waarop, ik vermoed, zijn overgang naar Manchester is gegaan waardoor ik de zak kreeg, was zeker niet erg chique, nee’, aldus Van Gaal. Mourinho werd in het voorjaar van 2016 lang genoemd als mogelijke trainer van United en zelf liet hij weten dat hij ook wel openstond voor een baan bij United. Dit terwijl Van Gaal toen nog trainer was van United. Nadat Van Gaal de FA Cup nog won met United, werd hij twee dagen later ontslagen. Vier dagen later tekende Mourinho zijn contract, maar Mourinho zou al rond zijn geweest met United toen Van Gaal nog de trainer was.

Van Gaal over Mourinho: Hij is een sympathieke man

Een korte samenvatting: Louis van Gaal was zaterdag in Liverpool bij de Engelse kraker tussen Liverpool en zijn oude club Manchester United (0-0). In de catacomben trof Van Gaal United-manager José Mourinho, die Van Gaal in 2016 opvolgde in Manchester. Beide grootheden in het voetbal lagen eerder met elkaar in de clinch, maar zaterdag was er toch een omhelsing..