Pastoor haalt herinneringen op: 'Ajax is gearriveerd en ze schijten in hun broek'

Sparta Rotterdam-trainer Alex Pastoor gaat zondag met zijn ploeg op bezoek bij Ajax. De ploeg staat er na zeven competitieduels niet goed voor in de Eredivisie met een zestiende plek, maar Pastoor vindt niet dat Sparta bij voorbaat kansloos is tegen Ajax.

Volgens Pastoor is het niet erg gemakkelijk om spelers goed te motiveren voor dit soort duels. Zelf had hij er ook moeite mee toen hij nog speler was. ‘De meesten in de voetballerij vinden het wel een grote uitdaging, maar die gaan liever naar een tegenstander waar ze eerder met 2-3 kunnen winnen. Als speler vond ík het helemaal niks’, zegt de oud-speler van onder meer FC Volendam en sc Heerenveen tegen De Telegraaf.





‘Puur om het feit dat trainers naar ons uitstraalden dat er geen klote te halen viel en we álles gingen beperken. Ik had dan de ondankbare taak om achter spelers als Bergkamp, Kanu, Litmanen en Kluivert aan te lopen. Wat verlang je dan als trainer?’, vervolgde Pastoor, die echter ook een andere trainer meemaakte, zoals de inmiddels overleden Fritz Korbach.





‘Maar ik heb ook wel eens een trainer gehad die tijdens de bespreking, dat was dan een verdieping hoger, aan ons vroeg: zijn jullie al beneden geweest? Wij keken elkaar aan van waar heeft hij het over, maar hij herhaalde zijn vraag. Natuurlijk, zeiden wij. Hebben jullie het ook al geroken? Ajax is gearriveerd. En ze schijten in hun broek. En dús wonnen wij 'gewoon' van Ajax’, aldus Pastoor, die Volendam te maken had met Korbach.

