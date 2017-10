Antonio Conte, de Italiaanse coach van Chelsea uit Londen, heeft een boekje opengedaan over zijn eerste maanden in Engeland. De coach voelde zich in het begin namelijk vrij eenzaam.

Vervolg: Chelsea coach Conte moest wennen in Londen

Zijn gezin zou zich pas later bij hem voegen en dat knaagde aardig aan de oefenmeester van The Blues. Zo schrijft onder meer de Engelse krant The Guardian dat Conte meerdere pogingen van Italiaanse clubs afwees en tóch wilde wennen bij Chelsea. Inmiddels is de trainer helemaal gesettled in Londen en geniet hij elke week van de Premier League.

‘Mijn gezin bij me hebben is heel belangrijk voor me, wanneer je alleen bent in een nieuw land zonder je familie is dat lastig.’ Vertelde Conte openhartig.

Op vragen of Conte langer blijft in Londen na het succes van vorig seizoen (kampioen, red.) gaat de man met de mooie pakken verder niet in, de bekende antwoorden als: ‘Ik ben hier gelukkig’ kwamen ook weer om de hoek kijken.

Chelsea coach Conte moest wennen in Londen

Een korte samenvatting: Antonio Conte, de Italiaanse coach van Chelsea uit Londen, heeft een boekje opengedaan over zijn eerste maanden in Engeland. De coach voelde zich in het begin namelijk vrij eenzaam..