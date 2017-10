Politie voorkomt confrontatie tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles-fans in Doetinchem

De politie heeft vrijdagavond een confrontatie tussen supporters van De Graafschap en Go Ahead Eagles weten te voorkomen, zo meldt De Gelderlander. De politie had aanwijzingen dat een groep Go Ahead Eagles-fans vanuit Deventer naar het centrum van Doetinchem zou komen.

Zondag staat het duel tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles op het programma. Om 12:30 uur treffen beide ploegen elkaar op De Vijverberg in Doetinchem. Sinds de play-offs van vorig seizoen zijn de duels tussen beide ploegen beladen. Vorig jaar liep het duel op De Vijverberg uit de hand. In Deventer ging het ook al mis, maar in Doetinchem werd er een schepje bovenop gedaan. Nadat De Graafschap uit de Eredivisie was gedegradeerd wilden veel fans hun spelers troosten, maar enkelen lieten zich gaan en vielen Go Ahead-spelers aan.





Volgens een woordvoerder van de politie waren er aanwijzingen dat ongeveer twintig supporters van Go Ahead een confrontatie wilde aangaan in Doetinchem. De politie was zodoende in grote getale aanwezig in Doetinchem. Hoeveel agenten er waren kon de woordvoerder niet zeggen. ‘Maar we hebben de zaak preventief blauw geschilderd. Er was assistentie van politie uit omliggende gemeenten en er waren hondengeleiders aanwezig’, aldus de woordvoerder.





De horecazaken in Doetinchem werden tijdig geïnformeerd over de mogelijke dreiging van een confrontatie. Op de terrassen was de sfeer wat gespannen, maar uiteindelijk escaleerde het niet. Bezoekers van de horeca moesten tussen 01:00 uur en 01:30 uur vertrekken van de terrassen. Normaal gesproken is dat 02:00 uur.





Of er zaterdagavond weer veel politie op de been is in Doetinchem om een confrontatie tussen De Graafschap- en Go Ahead Eagles-fans te voorkomen, wilde de woordvoerder van de politie logischerwijs niet zeggen. ‘Daar doen we vooraf geen uitspraken over’, aldus de woordvoerder tegen het regionale dagblad.

