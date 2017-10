Rick Karsdorp is na lang blessureleed voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie van AS Roma. I Gialorossi speelt zaterdagavond zijn eerste topwedstrijd van het seizoen tegen Napoli. Karsdorp kan dan zijn eerste minuten voor de Romeinen maken.

Vervolg: Karsdorp kan eindelijk debuut maken bij Romeins Roma

De ex-Feyenoorder verdiende zijn transfer naar de Italiaanse top door zijn uitstekende prestaties tijdens het kampioensjaar van Feyenoord. Kort nadat hij in Rome tekende, moest hij een operatie aan zijn knie ondergaan. Na maanden revalideren is de rechtsback volledig hersteld en beschikbaar voor trainer Eusebio di Fransesco. Karsdorp zal zeer waarschijnlijk niet in de basis beginnen en kan afhankelijk van de tussenstand tegen Napoli eventueel invallen.

De komende weken en maanden moet Karsdorp zich in de basis proberen te spelen bij de Romeinen. Een onmogelijke opgave is dat allerminst. Het is namelijk op de rechtsbackpositie sinds het begin van het seizoen stuivertje wisselen bij AS Roma. Normaal gesproken is Bruno Peres de eerste keus en hij zal waarschijnlijk ook tegen Napoli in de basis beginnen. Alessandro Florenzi en Konstantinos Manolas hebben daar dit seizoen ook al de kans gekregen.

AS Roma kan alvast zijn borst natmaken. Napoli is de huidige koploper van de Serie A en heeft in de zeven gespeelde competitiewedstrijden nog geen punt laten liggen. Roma, waar Kevin Strootman wegens een blessure afwezig zal zijn, heeft met een wedstrijd minder gespeeld drie punten minder dan I Partenopei.

