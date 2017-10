Vrijdagavond heeft de Alkmaarse club de jaarcijfers over het boekjaar 2016/2017 wereldkundig gemaakt, waarin een nettowinst van ruim 10 miljoen euro is gerealiseerd.

Vervolg: AZ publiceert jaarcijfers en winst van 10,5 miljoen

De club uit Alkmaar heeft de nettowinst van ruim 10 miljoen euro grotendeels te danken aan de uitgaande transfers van Markus Henriksen (Hull City) en Vincent Janssen (Tottenham Hotspur).

AZ mocht ruim 20,5 miljoen euro bijschrijven op de rekening, een slordige 8 miljoen meer dan het seizoen daarvoor. Met de jaarcijfers heeft AZ de transfers van De transfers van Derrick Luckassen naar PSV en Ridgeciano Haps naar Feyenoord nog niet eens meegerekend.

Het eigen vermogen van AZ steeg fors van 12.5 naar 23,1 miljoen euro, wel stegen de personeelskosten en overige kosten ietswat. Maar omdat AZ de zestiende finales van het Europa League toernooi wisten te behalen en de bekerfinale wist het de winst te realiseren.

Door de aankoop van het AFAS Stadion is de totaalbalans van 39 miljoen naar 60.4 miljoen gestegen, ''Naast de aankoop van het stadion zullen we de opbrengsten aanwenden in lijn met de visie van AZ,' aldus de algemeen directeur van AZ. 'Denk daarbij aan toekomstige spelersaankopen, verdere investeringen in het AFAS Trainingscomplex en verbouwingen in het AFAS Stadion. Onze investeringen zijn gericht op duurzame verhoging van inkomsten, die weer ten goede kunnen komen aan het voetbal.'

AZ publiceert jaarcijfers en winst van 10,5 miljoen

Een korte samenvatting: Vrijdagavond heeft de Alkmaarse club de jaarcijfers over het boekjaar 2016/2017 wereldkundig gemaakt, waarin een nettowinst van ruim 10 miljoen euro is gerealiseerd..