Het Fortuna Sittard wist in de Limburgse derby tegen MVV als winnaar van het veld te stappen, in de onderlinge confrontatie werd het 1-2 voor Fortuna.

Vervolg: Fortuna Sittard dichtbij ticket voor eerste periodetitel

Fortuna kan na de zege op MVV de eerste periodetitel ruiken en is daarmee dan verzekerd van een play off plaats aan het eind van het seizoen. Fortuna Sittard heeft in de eerste periode nog duels tegen FC Eindhoven en De Graafschap voor de boeg voordat het zich definitief winnaar van de eerste periode mag noemen.

Fortuna Sittard heeft een marge van 2 punten op oud Eredivisionist NEC, maar Jong Ajax heeft zonder te spelen nog altijd de beste papieren op het ticket voor de promotieplek.

