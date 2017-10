Lieke Martens leeft momenteel op een roze wolk. De 24-jarige speelster van het Nederlands elftal boekte de afgelopen maanden zowel op persoonlijk als op collectief vlak verschillende successen en kijkt op de website van de FIFA onder meer terug op de winst van het EK Vrouwen van afgelopen zomer.

Vervolg: Martens: We hebben het vrouwenvoetbal wel op de kaart gezet nu

Het EK dat in Nederland werd gehouden heeft een grote impact gehad op het leven van Lieke Martens. De aanvalster uit Nieuw-Bergen komt superlatieven tekort om het verloop en de gevolgen van het prestigieuze toernooi te beschrijven ´Mijn leven is helemaal veranderd na het EK. Het was de belangrijkste maand van mijn leven. Het voelde geweldig. Dat ik ook nog eens scoorde in de finale, is onvergetelijk.` Martens denkt dat met het winnen van het EK, het vrouwenvoetbal definitief op de kaart staat in Nederland. ´We hebben de sport voor altijd veranderd in mijn land. De kijkcijfers waren ook indrukwekkend en we kregen veel aandacht van de media. Ik denk dat we veel mensen overtuigd hebben van vrouwenvoetbal.`

De aanvalster tekende enkele weken voor het EK een contract bij FC Barcelona, waarmee ze de best betaalde voetbalster werd. Ook bij de Spaanse topclub is ze voortvarend van start gegaan, wat er mede voor heeft gezorgd dat ze werd genomineerd voor The Best Fifa Women´s Player, dat op 23 oktober zal worden uitgereikt. Samen met Carli Lloyd en Deyna Castellanos zal ze de strijd aangaan om haar vierde prijs in vier maanden tijd in de wacht te slepen. ´Het is al een eer om genomineerd te zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn om de prijs te winnen, maar ik ben nu al blij met hoever ik gekomen ben`, aldus Martens.

Ondanks de uitstekende vorm waarin Martens verkeert, ziet ze nog altijd ruimte voor verbetering ´Ik kan mezelf nog verbeteren in de eindfase van het spel. Ik wil meer doelpunten maken en meer assist geven`, sluit ze af.

Martens: We hebben het vrouwenvoetbal wel op de kaart gezet nu

Een korte samenvatting: Lieke Martens leeft momenteel op een roze wolk. De 24-jarige speelster van het Nederlands elftal boekte de afgelopen maanden zowel op persoonlijk als op collectief vlak verschillende successen en kijkt op de website van de FIFA onder meer terug op de winst van het EK Vrouwen van afgelopen zomer..