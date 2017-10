Oranje treft Schotten in november voor oefeninterland

Waar Oranje is uitgeschakeld voor de race richting het WK, kan het alleen nog maar oefenduels afwerken in november bij de volgende interlandperiode.

Oranje had in eerste instantie tegen de Duitsers willen oefenen, maar dat oefeninterland is nog niet bevestigd. Wel weet de KNVB vrijdag te melden dat Schotland in ieder geval een van de twee oefenpartners voor Advocaat en Gullt zijn. Op 9 november treffen de Oranje internationals de Schotten.

Ook Schotland liep de play offs mis en zal op 9 november in Aderbeen tegen Oranje sparren in een oefenduel. Waar Advocaat na de twee duels in november zal vertrekken als bondscoach, vertrok de Schotse bondscoach vorige week al na het mislopen van de play offs.

Schotland zal tegen Oranje aantreffen met Malky Mackay als bondscoach, waar Malky Mackay al sinds 2016 de sportief directeur is bij de Schotten.

