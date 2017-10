Ronald Koeman: Geen Oranje voor mij, focus op Everton

Waar Oranje zich afgelopen week ten koste van Zweden niet wist te plaatsen voor de play off ronde voor het WK, doemen de volgende namen voor het bondscoachschap natuurlijk alweer op.

Zo passeerden de namen van Ten Hag, Rutten en Koeman de revue. Maar Everton coach Ronald Koeman gaf vrijdag te kennen dat de KNVB hem nog steeds niet hoeft te bellen.

Everton prioriteit

Koeman liet vrijdag op de persconferentie van Everton weten dat de KNVB hem nog steeds niet hoeft te benaderen en dat de focus op Everton ligt. 'Ik verbaas me er niet over dat ik genoemd word, dat gebeurde enkele jaren geleden ook. Maar ik ben nu manager van Everton, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Het is ook niet realistisch om nu na te denken over een toekomst bij Oranje. Mijn prioriteit ligt op de lange termijn bij Everton.'

Nee bedankt

Waar Koeman bedankt voor de rol als bondscoach, heeft hij wel zijn mening klaar over Oranje, 'We hebben veel kwaliteit verloren, ook in de Nederlandse competitie. Jonge spelers gaan te vroeg naar het buitenland. We hebben geen Europese topspelers meer. Arjen Robben was de laatste en hij is gestopt bij het nationale elftal.'

Verandering van spijs

Koeman vindt ook dat er nodig iets veranderd moet worden bij Oranje, 'We hebben verandering nodig. We hebben geweldige tijden gekend met goede spelers, maar we zijn er flink op achteruitgegaan. Landen als België en Duitsland hebben zich aangepast, wij moeten ook reageren. Maar we komen ook terug, want we kunnen altijd goede spelers brengen.'

