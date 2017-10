Aankomend weekend treft PSV het Limburgse VVV Venlo in het uitduel, maar of dat met of zonder smaakmaker Hiving Lozano is blijft de vraag.

Vervolg: Cocu blij met start PSV dit seizoen: Wisselvalligheid moet nog wel beter

Tijdens het wekelijkse perspraatje liet Cocu weten: 'Lozano is ongelukkig ten val gekomen en een groot twijfelgeval voor zondag. We kijken of hij iets aangemeten kan krijgen voor die elleboog. Maar dan nog is het afwachten of Lozano kan spelen, zoiets moet natuurlijk wel lekker zitten.'

VVV kan gevaarlijk uit de hoek komen

De Limburgse promovendus wist tot dusver 6 tegentreffers te incasseren, vandaar dat Cocu gewaarschuwd is tegen VVV aankomende zaterdag. Tegen FC Utrecht ging dat goed, maar tegen Willem II ging het in de eerste helft niet goed en werd dat in het tweede bedrijf meer dan goed gemaakt.

PSV hoopt het te kunnen aanvangen met de Mexicaan, zijn snelheid kan essentieel zijn tegen VVV. Maar ook Gastón Pereiro, Steven Bergwijn, Jürgen Locadia en Marco van Ginkel kunnen hiermee uit de voeten. Maar dat PSV de laatste tijd altijd wel scoort geeft Cocu de zekerheid en het vertrouwen.

Stabiliteit

Cocu is steeds meer tevreden over de stabiliteit van zijn elftal, al moet de wisselvalligheid er nog wel uit. Maar onder Cocu is PSV nog nooit zo goed aan het seizoen begonnen. 'Als je de laatste wedstrijden ziet, vind ik dat we daarin al stappen hebben gezet', aldus de coach. 'Ik zie bij ons steeds minder extremen in een wedstrijd. We worden steeds stabieler. We moeten ernaar streven dat we een hoog basisniveau hebben waar we niet doorheen zakken. Na de nederlaag tegen Heerenveen heb ik de juiste vertaling van hetgeen we trainen en bespreken op het veld gezien. Dat klinkt makkelijk, maar het is heel moeilijk. Je kunt wel dingen signaleren en afspraken maken, maar het moet dan terugkomen tijdens trainingen en wedstrijden. Dat gaat steeds beter.'

Verwachtingspatroon

'Ik verwacht tegen VVV een vergelijkbare wedstrijd als die we tegen Willem II hebben gespeeld. Het zal een ploeg zijn die op de counter speelt, zij weten heel goed naar hun mogelijkheden te voetballen. Wij zullen daarvoor een oplossing moeten verzinnen en de gaatjes in hun verdediging moeten vinden. We zijn nog niet waar we zijn willen, maar we maken wel steeds stappen.'

Cocu blij met start PSV dit seizoen: Wisselvalligheid moet nog wel beter

Een korte samenvatting: Aankomend weekend treft PSV het Limburgse VVV Venlo in het uitduel, maar of dat met of zonder smaakmaker Hiving Lozano is blijft de vraag..