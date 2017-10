Barcelona sluit miljoenendeal met verkoop naam Camp Nou

Het stadion van FC Barcelona krijgt een nieuwe naamgever, de Catalaanse grootmacht heeft een miljoenendeal weten te maken en kan zo een verbouwing aangaan.

FC Barcelona had de insteek om de naam van Camp Nou te verkopen voor 200 miljoen euro, maar na een deal met meerdere investeerders is de deal verhoogd naar 300 miljoen euro zo weet El Mundo Deportivo te melden.

Voor FC Barcelona een fijne meevaller, want de club is al een tijd bezig met het project Espai Barça wat een dikke 600 miljoen euro moet kosten. Hiermee wordt onder meer de capaciteit van het stadion verhoogd van 99 duizend naar 105 duizend toeschouwers. Ook het stadion van Estadi Johan Cruijff moet worden meegenomen in de begroting van de verbouwing.

