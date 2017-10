China laat buitenlandse arbiters vers invliegen

China staat voor de laatste competitieduels van dit voetbalseizoen, om dat extra boost te geven komt de Chinese bond met een aparte actie.

De Chinese bond laat buitenlandse arbiters invliegen om de laatste competitieduels goed te laten verlopen, zo wil het een extra boost geven aan het Chinese voetbal. De Zweed Jonas Eriksson en Fransman Tony Chapron worden al eerst ingevlogen naar China.

Of er ook Nederlandse arbiters worden ingevlogen is nog onduidelijk. 'Met de komst van buitenlandse scheidsrechters willen we de kwaliteit van onze eigen arbitrage verbeteren door middel van scholing en communicatie. Ook gaan we nieuwe technologie gebruiken om onze officials meer te ondersteunen,' valt te lezen in een verklaring van de Chinese bond.

Ook is de Chinese bond bezig om te testen met videoscheidsrechters.

