Bas Dost: 'Ik ben absoluut niet bezig met een vertrek'

Waar de Nederlander Bas Dost eerder deze week werd genoemd bij het Engelse Everton, is de spits niet bezig met een eventueel vertrek bij Sporting.

De 28-jarige Oranje International laat weten: 'Ik zit helemaal niet te wachten op een winterse transfer,' laat Dost weten die afgelopen week werd genoemd bij het Engelse Everton. 'Ik heb het bij Sporting uitstekend naar mijn zin en wil hier kampioen worden.'

Vorig seizoen was Dost met 34 goals de topscorer, waar hij in de nadrukkelijke belangstelling staat van vele clubs. Koeman ziet in Dost de ideale vervanger voor Lukaku, die de hoofdprijs van 60 miljoen moet kosten mocht het alsnog willen vertrekken.

Maar als het aan Bas Dost ligt is dat de komende winterstop niet aan de orde, 'Ik ga sowieso niet weg in de winterstop.'

