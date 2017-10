Het lijkt er rustig op te gaan lijken dat David Neres zijn draai begint te vinden in Amsterdam, in het duel tegen SC Heerenveen was de Braziliaan tweemaal trefzeker, waarmee Ajax met 0-4 wist te winnen op bezoek bij de Friezen.

Oud Ajacied Bryan Roy vindt dat Marcel Keizer de Braziliaan de tijd moet gunnen en enkele duels achtereenvolgend moet opstellen. Ajax betaalde 12 miljoen voor David Neres, die meer dan dit kan laten zien. 'Als hij mentaal goed in elkaar steekt, gaat hij het maken in Amsterdam. In het begin vond ik dat hij de bal te dicht bij zich hield en te veel balaanrakingen nodig had. Nu drijft hij beter met de bal, waardoor hij meer snelheid maakt en makkelijker passeert. En David kan scoren. Dat maakt hem waardevol.'

De oud Ajacied denkt dat Neres echt wel aan 15 seizoensgoals kan komen mits hij de tijd krijgt bij Ajax. 'We vergeten dat hij uit een heel andere cultuur komt. Volgens mij begint hij zijn plek te vinden. En als Marcel dat op de trainingen ook ziet, zou ik hem de komende wedstrijden het vertrouwen geven. Het gaat om rendement en dat heeft David.'

Roy laat dan ook weten: 'Hoe Ajax op dit moment opbouwt, is een drama voor een buitenspeler. Tel maar eens hoe vaak de aanvallende middenvelders met hun gezicht naar het doel van de tegenstander staan als ze in balbezit komen. Veel te weinig. Overigens vind ik ook dat de buitenspelers niet diep genoeg staan, maar dat is een kwestie van inzicht.'

Bryan Roy: 'David Neres moet de tijd en kans krijgen bij Ajax'

