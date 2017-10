Populariteit Eindhoven heeft Lozano doen komen

PSV laat via de eigen kanalen continue beelden zien over alleskunner en Mexicaan Hirving Lozano, waar ze in het thuisland gek worden en vol trots zijn over hem.

'We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.' aldus Toon Gerbrands. 'Een Spaanstalige vorm van ons eigen clubkanaal bijvoorbeeld. Ik kan wel zeggen dat we de populariteit van Lozano in de goede zin van het woord hebben onderschat.'

Lozano wordt door iedere camera in de gaten gehouden, het filmpje waarin hij werd gepresenteerd bij PSV in rugnummer 11 werd al 18 miljoen keer bekeken. 'Op dat moment was PSV in Mexico City populairder dan in Nederland.'

Gerbrands is ook onder de indruk van de Mexicaan die voor zichzelf al een heel carrierepad heeft uitgestippeld. 'Hij wil naar de top, maar voordat je naar de zeventiende verdieping van een flatgebouw gaat, is het misschien handig even te stoppen op de twaalfde of veertiende etage. Hier leert hij al meer over terug verdedigen, maar ook bepaalde zaken over voeding en de Engelse taal.'

