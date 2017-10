PSV-er Bergwijn geliefd in Engelse Premier League

Meerdere clubs uit de Premier League hebben hun oog laten vallen op Steven Bergwijn. De buitenspeler van PSV geniet interesse van Tottenham Hotspur, Bournemouth en West Ham United, zo meldt The Daily Mirror.

De vanaf vandaag 20-jarige buitenspeler wordt beschreven als een van de grootste talenten van Nederland en staat volgens de boulevardkrant al langer op de rader van Spurs. Of de huidige nummer drie van Engeland in januari een poging gaat wagen voor de PSV´er is onbekend.

Naast Spurs zouden er meerdere gegadigden zijn die brood zien in Bergwijn. Ook de scouts van Bournemouth en West Ham United zien volgens The Mail de vleugelaanvaller graag komen, die in Engeland wordt gezien als een toekomstige speler voor het Nederlands elftal.

Bergwijn is een van de jeugdexponenten van PSV die dit seizoen een vaste basisplaats heeft afgedwongen. De aanvaller speelt sinds zijn dertiende voor PSV en was deze jaargang in zeven wedstrijden twee keer trefzeker. Dat is al even veel als zijn gehele doelpuntenproductie tijdens het voorgaande seizoen.

In de zomer werd door Torino al een bod van tien miljoen gedaan. Toen veegde PSV het bod van tafel. Momenteel laait de interesse voor Bergwijn dus weer op. Het huidige contract van het talent loopt nog tot medio 2021.

