Schwaab verwacht moeilijke wedstrijd tegen VVV-Venlo

PSV neemt het komende zondag in Venlo op tegen VVV-Venlo op het ‘slechtste’ kunstgrasveld van de Eredivisie, zo heeft PSV-verdediger Daniel Schwaab vernomen deze week. De Duitse verdediger van de koploper van de Eredivisie verwacht daardoor een moeilijke wedstrijd tegen VVV.

‘Met twaalf punten staan zij er goed voor. Dat wordt zeker geen eenvoudige wedstrijd. Het is op kunstgras geloof ik. Gisteren werd mij verteld, het slechtste kunstgrasveld van de Eredivisie. Dan moeten we ons daarop instellen en keihard werken’, laat Schwaab weten in gesprek met FOX Sports.





Schwaab hoopt dat PSV niet te geforceerd op zoek gaat naar een doelpunt als een goal lang uitblijft in Limburg. ‘Als het bij rust weer 0-0 staat, zoals bij de laatste thuiswedstrijd (tegen Willem II, red.), moeten we de rust bewaren. Als het eerste doelpunt valt, hebben we gezien dat het gaat lopen’, aldus Schwaab. Het duel tussen VVV-Venlo en PSV begint zondag om 14:30 uur. PSV heeft momenteel drie punten meer dan achtervolger Feyenoord.



