Amrabat zat zich te verbijten op reservebank Feyenoord

Feyenoord haalde afgelopen zomer Sofyan Amrabat op bij FC Utrecht voor circa 4 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder, die ook als rechtsback wordt ingezet, moest dit seizoen echter in de eerste duels genoegen nemen met paar keer een plek op de bank. Amrabat zat zich toen wel te verbijten.

Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf Amrabat niet direct een basisplek, maar in de laatste twee competitieduels had Amrabat wel een basisplek bij de landskampioen. ‘Af en toe ben ik een beetje ongeduldig en het kon mij dit seizoen niet snel genoeg gaan’, zei Amrabat in gesprek met Feyenoord TV.





‘Ze zeggen dat het ook te snel kan gaan, maar daar ben ik het niet mee eens. Als je goed genoeg bent, moet je spelen. In het begin speelde ik weinig en ben ik rustig gebracht. Als je op de bank zit loop je jezelf soms wel te verbijten, want bij FC Utrecht heb ik alles gespeeld. Je moet je dan gewoon schikken in jouw rol, want het team is het belangrijkste. De trainer maakt keuzes en daar moet je respect voor hebben’, aldus Amrabat, die tot dusver vijf competitieduels voor Feyenoord speelde.

