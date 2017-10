Van Geel had Janssen het liefst zien terugkeren jl. zomer

Afgelopen zomer was het voor Vincent Janssen een uitkomst dat hij kon vertrekken naar het Turkse Fenerbahce, de spits van Tottenham Hotspur zat bij de Engelse grootmacht op een dood spoor.

Maar niet alleen het Turkse Fenerbahce had geinformeerd naar de oud AZ spits, ook Martin van Geel en Feyenoord hebben Janssen benaderd voor een eventuele terugkeer naar de Eredivisie.

´Wat denk je zelf? We houden alles in de gaten,´ liet Van Geel weten in gesprek met VI. In 2009 speelde Janssen al in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, waar hij niet wist door te breken en vertrok naar Almere City FC.

Van Geel achtte Janssen toentertijd niet goed genoeg voor Feyenoord, ´Ik heb daar vaak aan gedacht. In 23 jaar heb ik geen speler laten gaan die later hoger is gaan spelen. Hij is de uitzondering die de regel bevestigt. Ik ben zelfs nog zo eigenwijs dat ik denk dat als hij bij ons in het tweede had gespeeld, hij het misschien ook hier niet had gehaald.´

´Hij speelt daarna twee jaar in Almere en daarna pas explodeert hij ineens bij AZ,´ aldus een teleurgestelde Van Geel. Twee jaar geleden maakte Janssen voor 20 miljoen de overstap naar het Engelse Tottenham Hotspur, waar de spits niet uit de verf komt en nu is verhuurd aan het Turkse Fenerbahce.

