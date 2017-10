Weigl: Bosz laat Dortmund weer met lef en durf voetballen

De controlerende middenvelder van het Duitse Borussia Dortmund is vol lof over zijn oefenmeester, Julian Weigl vindt dat Bosz het Duitse Dortmund weer laat swingen.

In mei van dit jaar brak de middenvelder zijn been, waardoor een lange revalidatie aan de orde was. Onder trainer Tuchel kwam hij niet aan spelen toe, maar de oefenmeester vertrok bij Dortmund, waarna Bosz werd aangesteld. In eerste instantie waren er genoeg twijfels, maar Bosz heeft zich in korte tijd zeer geliefd gemaakt bij de club.

'Ik maakte vanaf het begin deel uit van de teambesprekingen, want Peter Bosz wilde dat ik, ondanks mijn blessure, zoveel mogelijk ideeën over ons spelsysteem en de individuele spelersrollen opdeed', vertelt Weigl in gesprek met SportBild. 'Dit was belangrijk en gaf mij tegelijkertijd een erg vertrouwd gevoel.'

Dat Dortmund nu aan kop gaat in de Bundesliga en dat Dortmund een swingend spel neerzet, is volgens de middenvelder allemaal te danken aan de speelstijl die Bosz hanteert. 'Het past bij onze type spelers om zo hoog druk te zetten en offensief sterk te zijn.'

'Met deze gegenpressing hebben wij ontzettend snel de bal terug en we zijn sowieso sterk in balbezit. Bosz voert daarbij veel individuele gesprekken, waarbij spelers ook hun eigen acties zien. Hij zegt dan wat wij anders hadden moeten doen en wat belangrijk is voor ons systeem.'

Weigl wil zich dan onder Bosz ook terugspelen in de Duitse selectie voor het WK, 'Ik was goed op weg voor mijn blessure en werd altijd uitgenodigd voor interlands. Ik wil naar het volgende toernooi.'

Aankomend weekend treft Dortmund het Duitse RB Leipzig, de nummer 4 van de Bundesliga momenteel.

