De Nederlander Rafael v.d Vaart speelde dit seizoen nog geen minuut bij zijn club FC Midtjylland, waar hij daadwerkelijk op een dood spoor is beland.

Vervolg: Randers FC probeert Rafael v.d. Vaart weg te lokken bij FC Midtjylland

Afgelopen weekend werd Ricardo Moniz gepresenteerd bij Randers FC en is zijn eerste taak om Rafael v.d Vaart te lokken. Moniz kent V.d Vaart nog uit zijn tijd bij HSV en een nieuwe samenwerking lijkt dan ook wel goed te kunnen komen.

'Ik weet niet veel van de Deense competitie, maar ik weet dat Rafael niet goed genoeg gevonden wordt om hier te spelen. Rafael is een goed persoon, die ik zeer sympathiek en inspirerend vind. Ik weet dat hij het zwaar heeft en om eerlijk te zijn heb ik medelijden met hem,' sprak Moniz op de persconferentie.

'Toen ik arriveerde bij HSV was Rafael de grote ster, maar hij was ook de eerste die me welkom heette. We hebben niet lang samengewerkt (Van der Vaart vertrok kort na de komst van Moniz naar Real Madrid, red.), maar ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Daarom vind ik het zo vervelend, want ik weet dat deze situatie hem pijn doet.'

Moniz hoopt voor V.d Vaart de uitkomst te zijn, 'Ik kan niet goed beoordelen hoe fit hij nu is, maar misschien kunnen we hem in januari naar Randers halen. Ik denk dat we wel een plaats voor hem kunnen vinden.'

Moniz moet Randers FC dit seizoen van degradatie behoeden en kan V.d Vaart goed gebruiken bij deze loodzware opgaaf.

Randers FC probeert Rafael v.d. Vaart weg te lokken bij FC Midtjylland

Een korte samenvatting: De Nederlander Rafael v.d Vaart speelde dit seizoen nog geen minuut bij zijn club FC Midtjylland, waar hij daadwerkelijk op een dood spoor is beland..