Waar in 2000 Arjen Robben zijn voetbalrijke carriere begon in het hoge noorden bij FC Groningen, weet de afgezwaaide Oranje International nog niet wat de toekomst gaat brengen.

Vervolg: FC Groningen opnieuw in wachtkamer voor eventuele terugkeer Robben

Of het daadwerkelijk tot een terugkeer komt valt nog maar te bezien, vader Robben weet het echt nog niet. In gesprek met RTV Noord laat vader Robben weten: 'We hebben het er wel eens over. De ene keer is het weer dit, de andere keer dat. Daar denkt hij nog niet echt over na, hij bekijkt het van jaar tot jaar. Arjen wil elk jaar zien of hij het niveau van Bayern aankan en op het moment dat het wat minder wordt, dan gaat hij een andere beslissing nemen. En wat dat is, dat zal de toekomst uitwijzen.'

Afgelopen dinsdag was het officieuze afscheid van Arjen Robben bij het Nederlands Elftal, de 96-voudig International zwaaide af na het mislopen van het WK met Oranje. 'Hartstikke mooi. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je het fysiek niet meer aankan en dan moet je stoppen. Bij Oranje is dat zo. Maar hij heeft nog wel energie genoeg om door te gaan bij Bayern. Het is één afscheid, maar zaterdag speelt hij alweer. Dus we gaan rustig door.'

