Veel twijfel over 12-jarig talent Youssoufa Moukoko van Dortmund

De 12-jarige Youssoufa Moukoko van het Duitse Borussia Dortmund houdt de gemoederen de laatste tijd bezig, zijn exacte leeftijd lijkt niet goed in kaart gebracht en daar is de club achteraan.

Waar Youssoufa Moukoko al een tijdje meespeelt met Borussia Dortmund onder 17, is zijn echte leeftijd slechts 12. En dat terwijl Youssoufa Moukoko het ene na het andere doelpunt maakt, iets wat vrij opvallend te noemen is.

Lars Ricken, de oud-speler en jeugdcoördinator baalt van de onstane situatie. 'Hij is echt twaalf jaar, daar twijfelen we niet aan,' aldus de jeugdcoordinator in gesprek met Ruhr Nachrichten. Toch lijkt de 12-jarige het ene na het andere doelpunt met groots gemak te maken, wat toch wel de nodige vragen oproept.

'Wij vinden dat hij gezien zijn niveau al bij Onder-17 thuishoort. Hij speelt in een erg goed team, zijn ploeggenoten hebben ook veel kwaliteiten.'

