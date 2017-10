Kaká momenteel uitkomend voor Orlando City FC gaat niet verder bij de club uit de MLS League, hiermee verliest de Amerikaanse League een grootheid.

Vervolg: 35-jarige Kaká wil nog gaan voor volgend avontuur

Op een persconferentie gaf de 35-jarige Braziliaan aan dat hij nog niet klaar is en uitkijkt naar een nieuw avontuur, dat dus niet bij Orlando City FC zal zijn. Het contract van Kaká loopt nog door tot eind van het kalenderjaar, maar de Braziliaan ziet geen heil in een langere samenwerking.

Hiermee is de MLS League in korte tijd een tweede grootheid kwijt, eerder gaf Pirlo ook al aan te stoppen bij New York City FC. Waar de Braziliaan aan denkt is nog niet bekend, hij houdt alle opties open. 'Ik heb besloten mijn contract bij Orlando niet te verlengen, maar verder nog geen keuzes gemaakt. Het gaat echt alleen om mijn afscheid bij Orlando.'

De Braziliaan stond sinds 2014 onder contract bij de MLS League, waar hij overkwam van het Italiaanse AC Milan. In 2007 won hij met de Italiaanse grootmacht de Champions League en werd hij uitgeroepen tot speler van het jaar door de UEFA.

