Bayern Munchen middenvelder en Chileens International Arturo Vidal gaf eerder te kennen te stoppen als Chileens international, maar na de verloren WK kwalificatiewedstrijd tegen het grote Brazilie kwam Vidal terug op dat besluit.

Vervolg: Vidal blijft toch oproepbaar voor Chili na mislopen WK

De 30-jarige Arturo Vidal blijft toch aan als Chileens international zo liet hij weten via een verklaring op Twitter: 'Een krijger kan huilen, angst voelen en zelfs teleurstellen, maar hij verliest nooit of geeft nooit op. Ik ben altijd beschikbaar als ze me vragen.'

Voor Vidal zou het aankomende WK in Rusland zijn derde mondiale eindtoernooi zijn, maar door de 3-0 nederlaag tegen Brazilie kan Chili het WK vergeten en wist het zich niet als een van de eerste vijf ploegen te plaatsen voor het WK.

Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte!!!!πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺ🏼πŸ’ͺπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‘ŠπŸΌπŸ‡¨πŸ‡± pic.twitter.com/cpJKKwxHMj — Arturo Vidal (@kingarturo23) 11 oktober 2017

Vidal blijft toch oproepbaar voor Chili na mislopen WK

Een korte samenvatting: Bayern Munchen middenvelder en Chileens International Arturo Vidal gaf eerder te kennen te stoppen als Chileens international, maar na de verloren WK kwalificatiewedstrijd tegen het grote Brazilie kwam Vidal terug op dat besluit..